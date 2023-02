Gemelo encuentra a su hermano perdido gracias a una foto en Facebook

Los turistas que navegaban cerca de una de las islas de las Bahamas grabaron el 16 de febrero como un tiburón martillo de casi cuatro metros se acercaba a la orilla, cuando un perro que vive en la isla saltó al agua e intentó ahuyentarlo.

El perro nadaba tras el tiburón e incluso intentó morderlo. Como resultado, el tiburón se alejó nadando y el perro volvió a la orilla.

El enfrentamiento entre los animales estuvo acompañado por los gritos de los asustados turistas, preocupados por el perro.

Saw a dog bite a shark, best thing on the internet today. pic.twitter.com/9ZMAlQ03Sl