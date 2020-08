VIDEO: La malintencionada pregunta de un usuario en TikTok a la medallista panamericana Paulina Zamora, y la acertada respuesta

La atleta salvadoreña Paulina Zamora quien ostenta una Medalla de Oro en el Fitness Coreográfico de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, muchas veces se ha visto cuestionada por la práctica de este deporte, al que ella describe como “un arte escénico”: el Pole dance.

Y aunque no es fácil enfrentar la gran diversidad de opiniones en redes sociales en estos tiempos, ella ha sido un claro ejemplo de saber aclarar cualquier duda sobre el deporte que practica y hasta se toman el tiempo para dar cátedra al respecto.

Y es que la en esta oportunidad, alguien quien se hace llamar: “krisstaylorla en la red social de Tik Tok, quiso hacer quedar mal a la famosa atleta ganadora de oro, sin embargo, sus intentos fueron en vano ya que recibió una gran respuesta.

“Hahahaha en cual club nocturno trabajas maje”, fue la mal intencionada pregunta de krisstaylorla.

A lo que la galardonada deportista salvadoreña de alta competencia respondió:

“Bueno, no, no trabajo en un club nocturno. Nunca he trabajado en un club nocturno, pero veo que quiere saber en qué trabajo. Bueno, soy atleta profesional de hecho el pasado año gané una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. Apenas la segunda medalla de oro conseguida por El Salvador en toda su historia…”

Y la respuesta de Paulina continuó con ese tono. Enhorabuena por Zamora y su enorme capacidad para dar una respuesta que seguramente dejó satisfecha al usuario que les escribió.

¿Quieres ver la respuesta completa? Mira a continuación el vídeo: