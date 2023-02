Se equivocaron | Programa Al Rojo Vivo publica que Anitta se presentó en El Salvador y no en Salvador de Bahía en Brasil

Foto: Instagram de Anitta

La cantante brasileña Anitta se presentó este viernes en la inauguración del famoso carnaval de Brasil, que se lleva a cabo en Río de Janeiro y en Salvador de Bahía.

El programa Al Rojo Vivo quiso publicar en sus redes sociales sobre uno de los eventos más grandes y esperados en Brasil; sin embargo, no saben diferenciar Salvador de Bahía ubicado en Brasil con El Salvador.

En la publicación realizada en Instagram, el programa sube el video de Anitta con un texto que dice “@anitta muy sexy poniendo a bailar a sus fans en El Salvador”, incluso incorporan la bandera salvadoreña.

Algunos de los internautas empezaron a comentar la publicación, haciéndoles saber que no se trata de El Salvador sino de Brasil.

“Salvador en 🇧🇷BRASIL, NO en El Salvador 🇸🇻”, “Eso no es en El Salvador, es en el Carnaval del Salvador, ciudad Brasileña, Brasil!!!.🤦🏻‍♀️”, “Información incorrecta es en brazil”, “En Salvador Bahía no El Salvador 🤦‍♀️”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de esa red.

