Yajaira luce tremendo look previo a “Festival de la Independencia Salvadoreña” en Los Ángeles

Emma Roberts espera que le den el papel de Britney Spears en la próxima película biográfica sobre la estrella del pop.

Se rumorea que la actriz de ‘American Horror Story’, de 33 años, compite en la carrera para interpretar a la cantante de 42 años en la próxima película de Universal sobre Spears, por lo que ha asegurado que sería un sueño hecho realidad si consiguiera el papel principal.

En una entrevista con Cosmopolitan, la actriz indicó: «Es mi verdadero sueño interpretar a Britney Spears. Es un rumor, pero espero que se haga realidad. Quiero decir, recuerdo que me encerré en mi habitación y escuché ‘In the Zone’ y dije: ‘No puedo salir de esta habitación hasta que memorice cada palabra’».

La estrella de ‘Madame Web’ se deshizo en elogios hacia la cantante de ‘…Baby One More Time’ y reveló que constantemente le canta los temas más importantes de Spears a su hijo Rhodes, de tres años, que tiene con su ex pareja Garrett Hedlund.

Dijo: «Quiero decir, le canto Britney a mi hijo en la bañera todo el tiempo. Siempre pienso: ‘Dios, debe de pensar que soy muy rara’. Eso sí que es maternidad millennial».

Roberts ha sido vinculada a la película -que adaptará las memorias de la cantante ‘The Woman in Me’ y es dirigida por el cineasta de ‘Wicked’, Jon M. Chu- después de que la ex asistente de Britney, Felicia Culotta, que trabajó con la estrella de 1997 a 2007, dijera a TMZ que la actriz encajaría bien en el papel.

Culotta también sugirió que Drew Barrymore sería una buena elección para interpretarla en la película, y señaló a Timothée Chalamet como candidato ideal para el papel de Justin Timberlake, que salió con la cantante de 1999 a 2002.

Aunque los detalles de la trama de la película se mantienen en secreto, se cree que Spears tiene el control creativo sobre el guión y el reparto.

