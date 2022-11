VIDEO l Perrito muerde a león y sale ileso del ‘enfrentamiento’

Muchas personas consideran al tigre como el animal más peligroso. Sea cierto o no, nadie desearía estar frente a uno y mucho menos molestarlo o atacarlo, pero siempre hay un valiente que se arriesga y va por más. Tal como el perrito que se viralizó por pelear con un enorme felino.

CarKer marca presencia y llega a Guadalajara para contribuir a la vida de tu auto y/o moto

Mediante redes sociales comenzó a circular un video donde se ve a un lomito tratar a un tigre como si fuera un pequeño gatito. El canino mordió el rostro del animal y lo jaló sin ningún miedo. La bestia no soportó la agresión y atacó al perrito.

Como sabía que el lomito no era un digno rival, el rey de Asia decidió pelear con un león, el que permanecía espectador de la extraña pelea. Sin embargo, el can tenía un objetivo y no se iba a detener hasta lograrlo; de un salto, el mejor amigo del hombre arremetió contra el felino.

Al ver la locura del lomito, el león optó por huir y alejarse del conflicto. Tras algunos segundos, los tres animales pararon de atacarse y comenzaron a darse cariño. Con algunas lamidas, quedó claro que se tienen una gran amistad.

Una cuenta de Twitter se encargó de compartir el suceso con la siguiente leyenda: “Cuando la vida no te importa”, sumando más de dos millones de reproducciones en la red social. Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son “Que hace un perrito encerrado con un tigre?”, “El tigre está encerrado con el perro”, o “El tigre conoce bien su propia fuerza y lo trata con sutileza”.