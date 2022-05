Tormenta tropical Ágatha se convierte en huracán categoría uno

Un joven taxista falleció en un accidente de tránsito registrado, la noche del sábado, en la carretera Ruta Militar en el sector de la colonia La Carmenza de la ciudad de San Miguel.

De acuerdo con la información, el joven conductor impactó fuertemente con la parte trasera de una rastra estacionada a un costado de la calle.

La víctima fue identificada como Cristian Josué Lizama, de 28 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida inmediatamente.

Hasta el momento no se han brindado detalles de las causas del accidente; no se descarta la excesiva velocidad. En el accidente no hubo más lesionados.