Pobladores descubren osamentas en un cantón de La Libertad

El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca, aseguró ayer viernes que, a diferencia de lo que hizo en las elecciones de 2020, este año no volverá a dar su apoyo público al actual presidente, el demócrata Joe Biden.

Cuando apoyó a Biden en 2020, según señaló, pensó que era la mejor decisión. Ahora ya no quiere cometer este «error» de apoyar públicamente

«Pensé: Estoy en esta posición en la que tengo cierta influencia y sentí que era mi trabajo entonces ejercer mi influencia y compartir: Voy a apoyar a este’. No lo voy a volver a hacer», dijo el intérprete.

La división provocada, añadió, le «desgarra las entrañas»: «Eso me afectó. No me di cuenta entonces, solo sentí que había mucho malestar y me gustaría que las cosas se calmaran», sostuvo con la intención ahora de contribuir a que el país se una.

En sus planes no está aspirar a la Casa Blanca, detalló el exluchador de la WWE.

«No es mi intención, no soy político», concluyó el actor

