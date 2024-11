Óscar de la Hoya tilda a Canelo Álvarez de ser la “Kim Kardashian del boxeo”

Honduras vs. México acabó ‘calientito’ después de la victoria por 2-0 en San Pedro Sula, pero esta vez no fue dentro del campo de juego por algún arrebato de un jugador, sino por la agresiva reacción de la afición contra Javier Aguirre.

Pese a la victoria catracha, la afición local lanzó varios objetos al entrenador de la Selección Mexicana, que recibió un golpe con una lata que le descalabró y le generó una herida significativa.

Tras el silbatazo final, ‘el Vasco’ Aguirre se dirigió hacia donde estaba Reinaldo Rueda, estratega de Honduras, para despedirse de mano de forma tranquila con todo y que mostraba una aparatosa herida que le generó sangrado.

“Nada, nada, es futbol, el partido fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar y no me queda más que felicitarlos. Lo otro me parece que no tiene importancia”, indicó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

De acuerdo con Alex de la Rosa en Línea de 4 de TUDN, circularon varios videos en redes sociales donde incluso ‘el Vasco’ Aguirre respondió a las provocaciones de los seguidores locales con groserías, lo que pudo detonar la agresión.

Finalmente, Gibrán Araige reportó para TUDN que Javier Aguirre recibió cuatro puntadas y el mismo entrenador confirmó que se encuentra bien.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...