Ministro Rolando Castro presidió entrega de juguetes a niños de 20 comunidades y llevó buenas noticias

Un juez federal de Manhattan emprendió acciones legales en contra del cantautor, de 31 años, que está acusado de haber tomado elementos del clásico de Marvin Gayede 1973,Let’s Get It On, para componer su propio éxito de 2014, Thinking Out Loud.

El juez Louis Stantondijo que «no hay una regla clara» y que será necesario un juicio con jurado para resolver la cuestión, informó el sitioBillboard.

«No hay una regla clara que diga que la combinación de dos elementos no protegibles no es lo suficientemente numerosa como para constituir una obra original», escribió el juez.

«Una obra puede ser susceptible de ser protegida por derechos de autor aunque sea enteramente una compilación de elementos no protegibles», añadió.

Según indicó la publicación, aún no se ha fijado una fecha para el juicio.

El asunto entre Sheeran y el patrimonio del fallecido coautor de la canción, Ed Townsend, se originó por primera vez en 2016. Ese año, el cantante fue demandado por la familia del compositor, pero el caso fue finalmente desestimado al año siguiente.

Después de que la familia Townsend vendiera un tercio de sus acciones enLet’s Get It Ona Structured Asset Sales, la organización relanzó la demanda en 2018 por 100 millones de dólares.

Structured Asset Sales afirma que el monstruoso single del álbumXde Sheeran utiliza elementos melódicos, armónicos, rítmicos, instrumentales y dinámicos tomados de la canción de Gaye.

No es la primera vez que Sheeran es acusado de copiar la música de otro artista.

En junio, meses después de ganar su demanda por plagio de la exitosa canciónShape of You, Ed Sheeran recibió más de un millón de dólares en costas judiciales.

Sheeran y sus dos coguionistas, Steve McCutcheon y Johnny McDaid de Snow Patrol, llevaban años enzarzados en una batalla legal con Sami Chokri y Ross O’Donoghue, una pareja de compositores que aseguraban que había copiado su temaOh Whypara el mega éxito de 2017.

David Pullman, el propietario de Structured Asset Sales, dijo después del fallo que está «contento» de que el caso vaya a un jurado, y que «espera tener más éxito en este caso que implica la mayor infracción de derechos de autor de la historia», afirmó Billboard.