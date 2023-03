Más de 40 órdenes de captura contra pandilleros durante operativo en Cuscatlán

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es sin dudas una de las cantantes colombianas que pisa fuerte en la industria. Enfocada en el género urbano, la nacida en Medellín ha logrado que en su trayectoria sus canciones se posicionen siempre en lo más alto de los rankings internacionales, lo que le ha valido reconocimientos nacidos hasta de sus propios colegas.

La artista de 32 años se encuentra disfrutando de las repercusiones del lanzamiento de su último disco “Mañana será bonito” que no ha tenido dificultados en gustar a sus más de 60,7 millones de seguidores y obtener muy buenos puntajes de la crítica especializada. La colaboración con su compatriota Shakira, en el hit “TQG”, le ha dado un nuevo aire a la carrera de Karol G y al peso de sus letras.

El pasado fin de semana,Karol Gofreció en Puerto Rico tres espectáculos Sold Out en los cuales demostró, una vez más, por qué está en el lugar que está. “Cantamos como si no hubiera un mañana o tal vez cantamos así porque sabemos que el mañana siempre va a ser bonito. Me sentí como en casa y tanto yo como mi país siempre vamos a estar agradecidos por ese amor tan incondicional. Soy feliz porque ustedes están disfrutando este álbum con el alma, la misma que le pusimos cuando lo creamos”, expresó la colombiana en sus redes sociales.

“La Bichota” también se dio tiempo para el relax y, en su estadía en Puerto Rico, eligió la Isla del Encanto para contemplar la inmensidad del mar y dejar que la arena copie sus pasos. “Quería un día para mí, para agradecer y disfrutar… y así se ve en fotos”, escribió junto a algunas fotografías y videos que lograron paralizar las redes sociales.

Karol G subió la temperatura de las pantallas con un micro bikini fuego, con el que realzó su escultural cuerpo y consiguió millones de likes y halagos que las olas trajeron en forma de comentarios como “Siempre hermosa”, “La mejor cantante y compositora”, “Como siempre una diva”, “La reina” y “Eres la mujer que todo hombre sueña”, entre otros. Así, la intérprete de “X si volvemos” volvió a demostrar que su impronta no solo pasa por lo que hace sobre los escenarios.

