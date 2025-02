Marcela Villatoro advierte a Carlos Saade «Si me trata de expulsar, se va conmigo”

En una entrevista televisiva, la diputada del partido ARENA, Marcela Villatoro, habló sobre la situación interna de su partido político, y de la rivalidad que existe entre ella y el presidente de ARENA, Carlos Saade.

Villatoro ha sido dura crítica de su partido y en la sesión plenaria del miércoles reveló que había sido amenazada por Saade de ser expulsada de ARENA si ella votaba para que se eliminara la deuda política.

En la entrevista reiteró que el problema de ARENA es su presidente Carlos Saade a quién le envió una advertencia: “Yo no voy a esperar a que me expulsen porque yo no quiero que me expulsen, pero; si él me trata de expulsar ya dije que él se va conmigo, porque yo no le voy a permitir que él haga conmigo lo que hace con otra gente que los andan expulsando”.

La legisladora ha dejado al descubierto la grieta que tiene el partido tricolor en donde han iniciado una guerra de poder e intereses entre los dirigentes

