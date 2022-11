Jovencita reportada como desaparecida es localizada sana y salva

A los 18 años la estrella de Onlyfans, Karely Ruiz, se hizo su primera cirugía plástica. A sus 22 se ha hecho por lo menos seis cirugías que van desde una rinoplastia, varias liposucciones, además de implante de senos.

A Karely Ruiz no le preocupa hablar sobre sus cirugías plásticas.

CarKer marca presencia y llega a Guadalajara para contribuir a la vida de tu auto y/o moto

“Me gustaba mi cuerpo natural, no me quejaba (…) nunca estuvo en mis planes operarme porque siempre he tenido busto, siempre tuve bonito cuerpo, pero quería mejorar (…) no me arrepiento, mucha gente me dejó de seguir, yo cuando era natural siento que pegaba más, siento que a los machos le gusta lo natural”, le contó a la influencer Kim Flores.

Cuenta que muchos de sus seguidores le dijeron que había cometido un gran error.

La modelo regiomontana de 22 años tiene tatuajes en su cuello, en sus pechos, en sus pompis, en los dedos, en los hombros, en las manos, en los pies y en la espalda.

La modelo no ha tenido reparo en presentar a su cirujano plástico y hablar de todas las cirugías a las que se ha sometido, de hecho, quería hacerse una nueva liposucción porque dice que ha subido de peso, pero no calificó como candidata de esta nueva cirugía, por lo que le sale bajar esos kilos de más de manera natural.

“Mis papás eran muy estrictos (…) y siento que eso me ayudó, si no ahorita hasta tuviera hijos”, comentó al hablar sobre la relación con sus padres. Vive sola hace tiempo gracias a la independencia económica que le proporcionó su trabajo en Onlyfans.

Contrario a lo que se pueda pensar, Karely apunta que tuvo una infancia feliz junto a sus cuatro hermanos, amaba las muñecas Barbie. “Como a los 13 años las dejé”, comentó.

La fama de Karely Ruiz llegó de una forma un tanto abrupta luego que un exnovio lleno de celos porque había terminado la relación divulgó imágenes íntimas siendo ella una adolescente.

Dice que cuando su exnovio “la quemó” mostrando imágenes íntimas pensó en cerrar sus redes sociales, pero luego vio una oportunidad de ganar dinero y sacar adelante a su familia.

Karely, que comenzó a los 19 años en redes sociales y afirma que se han creado múltiples cuentas falsas con su nombre, algo que le ha traído problemas y reclamos por parte de personas que han sido estafadas.