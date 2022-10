Ex esposa de Alejandro Fernández revela la extraña costumbre que se imponía a las mujeres de la familia

El cantante Luis Fonsi y su esposa, Agueda López a través de las redes sociales siempre se encargan de compartir momentos personales en sus cuentas para divertir a sus seguidores de las diferentes plataformas. Por ello, infinidades de internautas han manifestado su amor y respeto hacia esta pareja que a veces parecen lucir muy graciosos.

Los esposos durante sus viajes muestran lo bien que se pueden llegar a entender, así como el transcurrir de sus días juntos. Sin embargo, todo no es color rosa, pues también existen diferencias como otras parejas, solamente esta vez quedó grabado cuando ella se sentía incómoda con un vestuario.

“Un día en mi vida! Definitivamente ella no es morning person. La amo tanto @aguedalopez21″, fue el mensaje que el intérprete de ‘¿Qué quieres de mí?’ escribió en la mencionada publicación.

La modelo salió a mostrarle a su esposo que no había llevado el pantalón que deseaba y que la haría ver mucho mejor, lo que no se esperó es que el intérprete de ‘Llueve por dentro’ tendría la cámara activa para capturar el particular momento que se presentaría, aunque al inicio ella se mostró seria al darse cuenta de lo que él hacía y dijo: “Ahora estos jeans no me hacen cul*, estos no son los que… ¿Me estás grabando?”.

“No quiero hablar contigo, todo es culpa tuya. Que yo haya traído estos jeans y no los que tenía que traer, es culpa tuya“, añadió durante el reclamó que le hizo al cantante.

A su vez, fueron más de dos mil comentarios los que se registraron en la mencionada aplicación, al tiempo que muchas mujeres entendieron lo que explicaba Agueda en el audiovisual.

“Lo he visto como cuatro veces y parece una escena de una telenovela”, “No era el look, Fonsi”, “Me encantó la forma en la que reacciona”, “Todo es culpa tuya, que se haya pinchado el pie también”, “Yo pensando que habían ocupado un audio de TikTok”, “Uds son guapísimos, graciosos y humildes”, “Ustedes los hombres no entienden nada”, “Alguien se va a vengar”, “Claro ejemplo de responsabilizarse de una situación”, “La entiendo perfectamente”, fueron algunas de las expresiones que se presentaron en el post.

