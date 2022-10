Capturan a uno de los ladrones que asaltaron a una agencia de viajes

En las últimas horas ha circulado un rumor acerca de que los diputados podrían reelegir a la exprocuradora Raquel Caballero de Guevara para un nuevo periodo al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a pesar de haber sido condenada por el Tribunal de Ética (TEG) por actos de nepotismo.

Al respecto se pronunció la abogada Bessy Ríos: es de elemental lógica, Raquel Guevara está condenada por conductas anti éticas “los diputados ni siquiera los papeles le hubieran recibido”.

“Preocupa que busquen reengancharla teniendo todos estos antecedentes. Es una persona que está bien señalada por clarísimas violaciones a derechos humanos y con conflictos tremendo en el tema de ética”, recalcó la abogada.

Cabe mencionar que la exprocuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, es una de las nueve postulantes, a pesar que ha sido condenada por la Corte de Cuentas de la República (CCR), además de poseer denuncias en la FGR.

Raquel Caballero de Guevara ejerció como Procuradora de Derechos Humanos en el periodo 2016-2019. Caballero tiene una condena por parte del TEG en enero de 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salarial.

Además, cuenta con una condenada por la CCR, por el manejo indebido de fondos de la PDDH por la suma de US $180,415, cometidos por la exprocuradora durante el año 2017 al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados y pago en exceso de viáticos.

Existen al menos dos denuncias interpuestas en su contra en Fiscalía, por los delitos de incumplimientos de deberes y actos arbitrarios.

Y que dicen que la Sra Caballero tiene los votos para ser elegida procuradora de DDHH… con todo y condenas en el @TEG_ElSalvador por lo de las hijastraa investigaciones en @FGR_SV por la trabajadora que no reinstaló y murió #Diocuarde @SEPRODEHES @MorenaHerrera_ @KarlaGuevara21 — Bessy Rios @🏠 (@Bessy_Rios) October 11, 2022

Creditos: La Noticia SV