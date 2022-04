Cae otra vez el exalcalde del FMLN en Puerto El Triunfo por financiar marosos

En los últimos días han vuelto a sonar las alarmas por un supuesto empeoramiento del estado de salud de Chyno Miranda. En medio de los rumores que decían que se encontraba en estado crítico y que su familia hasta había solicitado la presencia de un cura, su mánager salió a aclarar la situación.

Julio Durnache dio declaraciones al periódico dominicano Diario Libre para silenciar todas las especulaciones en torno a la salud del reguetonero.

«Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda se darán más detalles de su condición», aseguró el mánager.

Ducharne también desmintió que en estos momentos el artista esté hospitalizado y en estado de gravedad.

«Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia», sostuvo.

Desde que Miranda fuera víctima de una neuropatía periférica que prácticamente le dejó inmovilizado tras contraer coronavirus en 2020, muchas son las incógnitas que rodean su estado de salud.

Los rumores de estos días también crecieron luego de que su colega Nacho Mendoza pidiera a los fans que oraran por su amigo.

No obstante, en una aparición reciente en el programa Hoy día Nacho dijo que tenía buenas noticias de su amigo. «A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía».