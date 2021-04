Ministro de Trabajo: «¿La corrupción de (Ernesto) Muyshondt NO es delictiva?, Hay cerca de 20 denuncias presentadas en sede FGR »

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, lamentó que Fiscalía de la República (FGR), mantenga en la impunidad los casi 20 casos en los que ha sido acusado el alcalde saliente de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por diversos delitos cometidos durante su administración en dicha silla edilicia.

Este lunes resultaron capturados el alcalde de Zacatecoluca, Salvador Francisco Hirezi Morataya y Rafael Amílcar Aguilar, de San Rafael Obrajuelo, señalados por casos de peculado, negociaciones ilícitas y cohecho impropio.

El jefe de cartera de Estado, aplaudió la labor de la Policía Nacional Civil (PNC) tras la captura; sin embargo recriminó que la FGR proteja a Ernesto Muyshondt, tras no iniciar los debidos procesos en su contra.

«La corrupción debe combatirse frontalmente venga de donde venga y sin excepción, solo me pregunto. ¿La corrupción de Muyshondt NO es delictiva?, Hay cerca de 20 denuncias presentadas en sede FGR con pruebas contundentes. Es tanta la influencia que tiene como para no ser capturado él y su grupo de corruptos, ha sido demandado por proveedores, por trabajadores, por Ministerios, hasta por sus mismos funcionarios, donde evidencian la corrupción», subrayó Rolando Castro.

El ministro indicó que presentaría esta mañana pruebas contra el edil capitalino.

«Este día a las 11:00 am haré público otro acto de corrupción donde presentaré hasta cheques, donde le entregan dinero a funcionarios por encargo de Muyshondt a cambio de entregar a empresas trabajos de la municipalidad. No es nada lo que acá presenta la FGR comparado con todo lo podrido de corrupción que está en la Alcaldía de San Salvador, tal vez así actúan FGR», agregó Castro.