Presentan iniciativa para impulsar proyecto de desarrollo en Santa Ana

Siguen aparaciendo evidencias de la forma en que Wil Walter Ruiz, primo hermano del Exfiscal general Douglas Meléndez utilizó su cargo como Jefe de la unidad de crimen organizado de Fiscalía General de la República (FGR) no sólo para fabricar un proceso penal con “escuchas adulteradas” contra Enrique Rais, sino que posteriormente le montó un segundo caso ilegal, con esas mismas esuchas telefónicas en venganza porque Rais dejó en evidencia que las acusaciones que le hacían eran falsas, contrademandó a Wil Walter Ruiz por delitos relacionados al uso y divulgación de escuchas ilegales, lo que finalmente le descartó de sus aspiraciones para llegar a ser magistrado de Corte Suprema de Justicia, por falta de moralidad y competencias notorias.

La fabricación de un caso por venganza.

Wil Walter Ruiz a pesar de tener varias denuncias y encontrarse en etapa de Casación por múltiples delitos, inexplicablemente sigue como jefe en la FGR, lo que es preocupante porque de acuerdo a fuentes institucionales sigue utilizando su posición para continuar manipulando los expedientes y así evitar responder por los delitos cometidos.

Uno de los abogados que ha representado a Enrique Rais, en los distintos casos penales, comenta que Wil Waler Ruiz “En su ciega venganza, vuelve a equivocarse y utiliza los mismos hechos con los cuales fue intimado como imputado, por lo tanto los conocia, pero no se fijó que dichas pruebas se habían producido a partir del 22 de octubre del 2014; y los hechos de la acusación contra Enrique Rais sucedieron el 9 de mayo de 2014, de manera que era materialmente imposible, esa fabricación, pues los supuestos delitos, según los fiscales se produjeron aproximadamente cinco meses antes de existir la prueba (escuchas telefónicas) con la cual supuestamente se sustenta el caso y por el que el Exjefe de crimen organizado aperturó oficiosamente la investigación.”

El citado abogado, refiriéndose siempre al caso y especialmente a la manera en que Wil Walter Ruiz lo fabricó ilegalmente junto con sus discipulos fiscales, hace un resumen de todas las irregularidades advertidas, principalmente menciona las siguientes:

1) Escuchas telefónicas sin autorización de Juez

2) No existía investigación contra Enrique Rais, que es un requisito previo para que un juez autorie “pinchar” sus telecomunicaciones, caso contrario es ilegal.

3) La técnico Ing. Maricela Granada Ponce incorporó escuchas y números telefónicos que no le pertenecían a Rais, sino que eran de una mujer hablando con su abogado.

4) Las escuchas vencieron sin destruirse como ordenaba la ley LEIT art 23, el 14 de abril 2015, su vencimiento legal significa que podian utilizar hasta el 14 de octubre de 2015, pero Wil Walter Ruiz las utilizo casi 4 años después el 13 de enero de 2019 para acusar a Rais ante el juzgado octavo de paz de San Salvador.

5) Las comunicaciones fueron editadas sin control judicial múltiples veces y en los 5 informes mensuales que dio el jefe de la unidad de escuchas al Juez séptimo de instrucción, aparecen escuchadas 17 personas con sus diferentes nombres y numeros telefonicos, pero en ninguna de ellas aparece mencionado Enrique Rais

6) Wil Walter Ruiz mintió al juez y a la Cámara 1a de lo penal (Carlos Sanchez Escobar) diciéndole que a Enrique Rais, el juez le habia otorgado el permiso para escucharlo, lo cual es totalmente falso y en eso se basan los fraudes procesales que se están estudiando en la Sala de lo Penal en estos momentos.

7) Para no aburrirlos existen otras 14 falsedades que ha cometido Wil Walter Ruiz y que 6 años despues de la captura de Rais, que ocurrió con engaño el 22 de agosto de 2016, aún no se ha podido conocer quién es el testigo criteriado que declara con dos nombres diferentes, “Troya” en el primero y 15 minutos después le ponen clave “Grecia”, pero que es tan falso que confunde materialmente los hechos que declara. La razón de las contradicciones del testigo es porque sus declaraciones fueron fabricada con 3 años de diferencia y quienes redactaron lo dicho por el testigo se nota que jamás conocieron la realidad de los hechos; por ejemplo dice en su primer testimonio que “Rais es hombre muy alto tez blanca y delgado” y en el segundo, supuestamente 15 minutos después, la misma persona, el mismo día, dice que conoce a Rais quien es “gordito no muy alto de tez oscura y con barba”. Podrán comprobar que todo es una falsedad fabricada por Wil Walter Ruiz Ponce.

Investigaciones sin avanzar y mal llevadas por los Ex fiscales generales.

El Relator de Naciones Unidas, ONU, GTDA, contra la detención arbitraria, en su resolución No.76/2020, pidió una inmediata investigacion independiente, para buscar los responsables de la fabricación ilegal de casos, creados con el fin de capturar arbitrariamente a Enrique Rais; la resolución dice asi:

Decisión No 64 : ” El Grupo de trabajo insta al gobierno a que lleve a cabo una investigacion exhaustiva e independiente de las circuntancias en torno a la privacion arbitraria de libertad de señor Jose Aquiles Enrique Rais Lopez y adopte las medidas pertinentes contra los responsables contra la violacion de sus derechos. ”

No obstante, solo unos días antes de finalizar en el cargo, el Ex fiscal general Douglas Meléndez, favoreció a su primo hermano solicitando el sobreseimiento definitivo sobre los cargos de uso y divulgación de escuchas ilegales, como resultado de una investigación “amañada” que inclusive fue encargada a uno de los fiscales que la misma institución acusó posteriormente en el caso “corruptela” y que al advertir esta situación fue excluido de continuar con el caso.

De igual manera el Ex fiscal general Raúl Melara omitió investigar las denuncias existentes en contra de Wil Walter Ruiz, Jorge Cortez Díaz y los agentes fiscales que bajo sus órdenes acusaron con pruebas falsas a Rais, entre estos últimos pincipalmente David Guevara Ramírez, quien solicitó una orden de detención internacional contra Rais que INTERPOL eliminó por ser violatoria de derechos humanos del empresario suizo-salvadoreño y que se armó como una persecución política y no por razones de orden criminal. Raúl Melara también se encuentra denunciado por varios delitos de omisión en la investigación.

Sentencia de Sala de lo Constitucional clave para que los acusados respondan por sus delitos.

Por último, el abogado consultado manifiesta que la casación pendiente contra Wil Walter Ruiz, tendrá que ser resuelta a fin que continúe siendo procesado por los delitos de uso y divulgación de escuhas ilegales, porque el delito ha quedado comprobado con la Sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio de 2021 en la cual definió el máximo Tribunal del país que no podía ser válido de forma indefinida el uso de escuchas telefónicas “pinchadas”, ya que la ley dice claramente que son seis meses y que cualquier otra posibilidad debe ser dedicida únicamente por el juez; no obstante el Jefe de crimen organizado, nunca informó ni solicitó autorización extraordinaria al juez séptimo de instrucción para utilizar fuera de plazo las escuchas, es decir las empleó ilegalmente.

Cierra el abogado recordando que es indiscutible que las decisiones de la Sala de lo Constitucional son inapelables y no se discuten solamente se ejecutan, que es lo que corresponde hacer a la Sala de lo Penal y enviar a Wil Walter Ruiz a juicio.