FMLN reconoce que sus administraciones fracasaron, que no le cumplieron a la población y que “le dieron bandera a la derecha”

Los diputados efemelenistas Jorge Schafik Handal y Carlos “Diablito” Ruiz reconocieron el fracaso de los gobiernos de izquierda, aceptaron no haberle cumplido a los salvadoreños durante las gestiones del frente en el poder y además, admitieron “haberle dado bandera a la derecha”.

“Nosotros como FMLN cometimos errores y fallas. Debimos haber hecho y no hicimos o no hicimos con las fuerzas que tuvimos que haberlo hecho. Lo que le dijimos a la gente que íbamos a transformar no lo transformamos en la justa medida, no dejamos las bases para que eso continuara avanzando”, afirmó Jorge Schafik Handal durante una entrevista matutina.

“Uno no puede tapar el sol con el dedo. Nos guste o no nos guste, nos está costando recuperar la confianza que el pueblo nos dio. Nosotros no hicimos todo bien y el resultado se refleja”, aseguró Carlos “Diablito” uiz.

De acuerdo con Ruiz, el frente dejó de lado sus principios. “Fuimos despacito renunciando al criterio revolucionario. Nos resbalamos y caímos y nos volvimos administradores del sistema. El pueblo tiene razón. ¿Qué nos tiene que agradecer el pueblo? Nosotros deberíamos agradecer al pueblo, pero no lo hicimos”, se lamentó el efemelenista.

Además, reconoció que el FMLN, la izquierda opositora del país, le dio participación a la derecha. “¿Acaso voy a desconocer que nos vivían señalando?, hasta le dimos bandera nuestra a la derecha. Nos temblaron los talones”, reconoció el excomandante guerrillero.

A menos de 10 días para las elecciones por alcaldes y diputados, según los datos de los últimos sondeos, el FMLN obtendría menos de 5 diputados en el Órgano Ejecutivo, como resultado de la pérdida de confianza de los salvadoreños ante la mala administración del partido de izquierda que permaneció 10 años en el poder y del bloqueo sistemático al Ejecutivo por parte de la tríada FMLN, ARENA y el democristiano Rodolfo Parker.