Alcaldes afectan a salvadoreños en sus cierres de calles

Alcaldes de diferentes municipalidades, organizaron bloqueos de calle a nivel nacional con la intención de paralizar la economía y afectar a las personas que se dirigen hacia sus trabajos.

Con amenazas y golpes los trabajadores municipales amedrentaban a los peatones que únicamente buscan trabajar honradamente y ganarse el sustento diario para sus familias.

Los alcaldes, utilizaron una estrategia errónea para hacer solicitudes al Ejecutivo, pudiendo solicitar audiencia o dialogo con autoridades del Gobierno.

Este cierre se da aun a pesar de las declaraciones del Titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien ha reiterado en muchas ocasiones la caída de ingresos que imposibilita la transferencia de pago del FODES, que, dicho sea de paso, esos fondos no son para el funcionamiento de las municipalidades, sino, para proyectos y desarrollo.

Sin embargo, los actuales ediles han utilizado equivocadamente los fondos y mienten a sus empleados diciendo que dependen de esa transferencia para pagos de salarios y servicios, con base a ello, manipulan a su conveniencia el discurso mediático, sin asumir sus propias responsabilidades.

En ese sentido, el Ministro Zelaya enfatizó en el espacio de entrevista de Noticiero El Salvador, de canal 10, que el no pago del FODES no es un capricho, que se les va a pagar cuando esta Cartera se Estado tenga los recursos necesarios.

“El no pago del FODES no es un capricho, en reiteradas veces he comunicado a la Asamblea que les vamos a pagar cuando tengamos los fondos necesarios”, expresó el Ministro Alejandro Zelaya.

