Un estado norteamericano propone prohibir la venta de autos eléctricos a partir de 2035

Foto: Pixabay

La pregunta es, si ¿eres esa persona que siempre llega tarde?

En un mundo como el actual, en el que todos estamos tratando de hacer cada vez más cosas, pareciera que todos estuviéramos corriendo contra el reloj.

Pero aunque todos estemos compartiendo la misma carrera contra el tiempo, hay un tipo de personas a las que pareciera que, simplemente, no les importa llegar tarde.

Según un estudio del sitio YouGov de 2014, al menos 1 de cada 5 estadounidenses llega tarde al trabajo al menos un día a la semana y pareciera que la generación de los “millennials” es la que más sufre con la puntualidad.

¿Qué está ocurriendo? ¿Existen ciertas personas que están programadas naturalmente para llegar tarde?

La autora británica Grace Pacie decidió investigar por qué ella misma siempre llegaba tarde a los sitios y documentar sus descubrimientos en el libro Late!: A Timebender’s Guide to Why We Are Late and How We Can Change (Tarde! Una guía para los flexores del tiempo sobre por qué siempre llegamos tarde y cómo podemos cambiar).

“En cuestión de personalidades, hay una curva de campana. En un extremo de la escala, están los que yo llamo ‘protectores del tiempo’, que están ansiosos por llegar temprano”, cuenta la autora.

Al otro lado del extremo, están los que Pacie llama “los flexores del tiempo” (timebenders, en inglés).

“A lostimebenders no nos gusta la rutina. No nos gustan las tareas que nos son conocidas, y nos aburrimos fácilmente”, le explicó Pacie a la BBC.

“Nos podemos enfocar muy bien cuando tenemos interés en algo, y si el tiempo es corto, podemos trabajar de una manera muy efectiva”.

Pacie explica que para identificar a los timebendersen una oficina, lo único que hay que hacer es buscar los escritorios más desordenados.

“No hemos terminado algo, cuando ya estamos empezando otra cosa”.

Ahora, ¿ya identificaste si eres de los que llegan tarde o temprano?

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...