Pollo Campero encanta en este verano con su salsa mango picosón

BANCOVI de R.L. entregó este martes dos vehículos del año a igual número de ganadores de las promociones: «Conduce tu vida con BANCOVI» y «Acelera tu estilo con BANCOVI».

Se trata de una camioneta Toyota Prado Land Cruiser y un pick up Hilux, ambos 2023, que fueron entregados por representantes de Bancovi de R.L. como parte de la celebración de su 57 aniversario.

El ganador de un un pick up Hilux 2023 fue Miguel Alberto Interiano, quine participó en la rifa a través de la agencia del centro comercial Metrocentro.

La otra persona ganadora de esta rifa fue Elena Fuentes de Guerrero, quien participó en la agencia Paseo General Escalón y se llevó para estrenar una camioneta Toyota Prado Land Cruiser 2023.

Durante la entrega de los vehículos, el presidente del Concejo de Administración de Banconvi, Luis Alonso Cruz Moreno mencionó que este sorteo se realiza en cumplimiento del importante principio de desarrollar el Programa Social, en el que están llevando este tipo de promociones de gran nivel.

“Por eso, la dirigencia de Bancovi está consiente y lo primero que pide es cumplamos con el programa social y cumplamos con los valores y principios que rigen a nuestra institución en todos los procesos. Asi es que invito a todo mundo a que se acerque y que no se va a arrepentir porque en Bancovi nos apoyamos unos con otro”, afirmó el presidente Cruz Moreno.

Por su parte, el ganador del pick up Hilux, Miguel Alberto Interiano, quien es socio nuevo de Bancovi dijo después de recibir su vehículo que es “una alegría que no sucede tan así y no todos los días. Gracias a Dios y a Bancovi, porque realmene es un banco cooperativo y así como siempre iba con mi señora empecé a conocer a los empleados de la agencia de Metrocentro, muy atentos y muy amables, y me he sentido muy feliz con este regalo”.

Asimismo, la ganadora de la camioneta Toyota Prado Land Cruiser, Elena Fuentes de Guerrero, quien forma parte de Bancovi desde que era cooperativa aseguró sentirse feliz por este premio. “Me siento muy feliz. Francamente no me acordaba ni donde tenía los cupones cuando me avisaron, no creía que fuera la ganadora”.

Bancovi de R.L felicita a los ganadores y sigue invitando a participar en todos los sorteos que su Banco Cooperativo Visionario desarrolla a través de promociones pensadas siempre para beneficiar a sus asociados y clientes en general.

Las autoridades aprovecharon para contar un poco de lo que se viene para este año. “Estamos creando y formulando como vamos a tener una escuela de alto nivel empresarial, es decir donde vamos a enseñar, donde vamos a para maestros o empresarios que saben verdaderamente como desarrollar una empresa o como desarrollar un emprendimiento para que todo aquel que este pensando en emprendimiento este pendiente cuando nosotros tengamos ese centro de entrenamiento y de educacion empresarial para que lo pueda aprovechar”, informó el presidente Cruz Moreno.

También, explicó que participan este año con la semilla para que pueda empezar un empresario a través de su programa Visionario, en donde las personas que con su emprendimiento se preparan en los foros eligen 15 de ellos con sus mejores emprendimientos y son sometidos a un jurado que selecciona a los primeros tres, quienes podrán ganarse premios de $10,000, otro de $7,500, uno de $5,000 y el de $3,500, dependiendo de quienes obtenga el mayor apoyo virtual.

Además, para 2023, Bancovi continuará con todos los programas sociales en la que incluyen la rifa de vehículos, actividades deportivas, terapia acuática y educación para los niños.

