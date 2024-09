VIDEO | Así fue como un sujeto atacó a una mujer con un corvo en Aguilares

Ventas de carros, entradas para conciertos, venta de maquinaria, de piezas de automóviles, de electrodomésticos, de celulares, servicios de medicina naturista y alquileres de inmuebles, son los principales e inexistentes servicios que ofrecían al menos 103 estafadores para engañar a sus víctimas. Los delincuentes ya fueron detenidos por las autoridades.

Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 2024, los más de 100 estafadores han sido capturados en los departamentos de Cabañas, Ahuachapán, La Libertad, Sonsonate, San Salvador, Usulután, Cuscatlán, La Paz, San Vicente y San Miguel.

El pasado 30 de agosto, la Fiscalía giró 13 órdenes de captura contra personas acusadas de estafa y hurto por medios informáticos cometidos en Cabañas. Las detenciones se ejecutaron en coordinación con la Policía.

Según las investigaciones, por medio de redes sociales, engañaron a una de las víctimas con la venta de un carro. La persona accedió a la compra y le enviaron un link para que depositara $4,500 como adelanto.

Cuando la víctima quiso corroborar que se hizo efectivo el abono, se percató de que habían sustraído sus ahorros y que su cuenta presentaba $50,000 menos.

La misma banda, en Sensuntepeque, estafó a otra víctima con $27,000, luego de que uno de los imputados le ofreciera «curarlo con hechicería» de un padecimiento emocional.

Durante el operativo se realizaron 8 allanamientos en diferentes zonas de Ahuachapán, San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y Sensuntepeque.

Mientra que, la madrugada del 29 de agosto, las autoridades capturaron a 23 personas acusadas por los delitos de extorsión agravada, estafa, hurto, homicidio, amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.

En la operación, se realizaron 15 registros con prevención de allanamiento en los distritos de Nahulingo, Sonsonate; Tejutepeque y Sensuntepeque, en Cabañas; Soyapango, en San Salvador; Jiquilisco, en Usulután; San Pedro Perulapán, en Cuscatlán; San Luis La Herradura, Zacatecoluca y Olocuilta, en el departamento de La Paz.

Con las detenciones se resuelven 12 casos de estafa a través de redes sociales. Los imputados buscaron a las víctimas para engañarlas con ventas de aparatos tecnológicos, electrodomésticos, vehículos y otros enseres, pidiendo anticipos o pagos completos por adelantados y nunca se entregó el bien.

«Se reitera el llamado a la población a no dejarse engañar por personas que dicen vender productos por medio de redes sociales sin tener ningún tipo de respaldo comercial. De igual forma, se invita a constatar la veracidad de los vendedores y ofertantes», indicó el fiscal del caso.

SUPUESTOS MÉCANICOS ESTAFADORES

Natividad de Jesús Fuentes Álvarez fue capturado el pasado 29 de agosto por orden de la Fiscalía. El imputado se hacía pasar por un reconocido mecánico de Santa Tecla y que vendía piezas de automóviles de calidad.

En el 2022, Fuentes Álvarez le vendió una caja de velocidades a una víctima, por el monto de $1,500. Cuando esta persona llevó la pieza a su mecánico de confianza, se dieron cuenta que el artículo no servía.

La víctima se contactó con el imputado para que reparara la caja de velocidades, después de 6 meses sin entregarle el carro, la persona afectada encontró su vehículo dañado. Por estos hechos, Fuentes Álvarez es procesado por el delito de estafa.

Ese mismo día, las autoridades reportaron la captura de otro supuesto mecánico identificado como Luis Enrique Martínez. Según la denuncia, en diciembre de 2022 recibió un vehículo para reparación, por el cual solicitó $1,200 para los repuestos y mano de obra.

Luego de varias semanas, que el acusado no daba respuesta, la víctima llegó al taller y cuando vio su carro se dio cuenta que no tenía el motor, Martínez no se hizo responsable por los daños.

La Fiscalía hace un llamado a la población para mantenerse atentos a cualquier modalidad de estafa y así evitar ser víctimas de estas personas que se benefician de la buena voluntad y del trabajo de los salvadoreños.

