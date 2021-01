Verifican protocolos de bioseguridad en restaurantes y espacios públicos

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19 en restaurantes y otros espacios públicos, personal del ministerio de Salud se ha desplazado a varios establecimientos del país.

De acuerdo con las autoridades de Salud, en este tipo de negocios se debe tomar la temperatura a cada cliente antes de ingresar; además, se debe contar con un área de desinfección.

De igual manera, se evitar aglomeraciones al interior de los establecimientos y mantener el uso de la mascarilla, incluyendo a los empleados.

No obstante, se le recuerda a la población que la medida más importante es evitar exponerte, por lo que recomiendan no salir de casa si no es necesario.

En todo lugar deben tomarte la temperatura antes de ingresar, contar con un área de desinfección, evitar aglomeraciones y mantener el uso de la mascarilla, incluyendo a los empleados.



Recuerda que la medida más importante es evitar exponerte sino es necesario. pic.twitter.com/MnvQoeSSS2 — Ministerio de Salud (@SaludSV) January 28, 2021

Hasta este jueves, en El Salvador se registra un total de 53, 989 casos confirmados de Covid-19, de los cuales, 47,643 se han recuperado satisfactoriamente; 4, 747 se encuentran activos y 1,599 lamentablemente perdieron la vida.

Solo en las últimas 24 horas, 10 personas murieron tras contraer el virus; de igual manera, unas 6,772 personas se encuentran bajo sospecha por coronavirus.