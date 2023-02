Una persona lesionada deja múltiple accidente de tránsito este madrugada en San Salvador

Luego de darse a conocer que el ex presidente de la República y prófugo de la justicia Mauricio Funes será enviado a juicio por la concesión de proyectos nacionales por los recibió coimas o dádivas para el beneficio personal, las reacciones del asilado en Nicaragua, no se hicieron esperar.

A través de su cuenta de Twitter sin empacho acuso al ex fiscal DOUGLAS Meléndez por “deliberadamente” evitar investigar a la totalidad de los involucrados en una estructura “criminal” que se había enquistado en casa presidencial con la que desviaron cantidades millonarias de dinero del Erario público caso que el propio Meléndez bautizó con él nombre de “Saqueo Público”.

“La Fiscalía de Douglas Meléndez conocía este esquema criminal cuando inició las investigaciones del caso Saqueo Público, pero deliberadamente lo ignoró”

La reacción del prófugo Mauricio Funes se da horas después de conocer que enfrentará la vista pública, en un proceso donde se le acusa de recibir una avioneta a cambio de concederle los permisos absolutos a una empresa guatemalteca para desarrollar una obra pública de construcción.

La FGR señala que la aeronave fue una dádiva a cambio de la adjudicación del proyecto de construcción del puente San Isidro, ubicado en el Río Lempa y que conecta los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango.

Pero Funes señala que el cabecilla de esa estructura criminal que operaba durante su gobierno en CAPRES la dirigía su ex secretario privado Francisco Caceres a quien Duoglas Meléndez evitó acusar, a “Chico” Caceres junto con otros ex funcionarios de casa presidencial, según se sabe el ex secretario privado es hoy el principal testigo de la fiscalía contra Funes y la camándula de acusaciones de corrupción en contra del expresidente.

EXFISCAL GENERAL DOUGLAS MELÉNDEZ TIENE ACUMULADO VARIAS DENUNCIAS PENALES EN SU CONTRA

Del exfiscal general Douglas Meléndez tras dejar la Fiscalía General de la República (FGR) se desconoce a ciencia cierta su paradero se cree que vive impunemente escondido fuera de El Salvador

Sin embargo, uno de los últimos casos que presentó ante la opinión pública fue el caso denominado “Corruptela”, donde involucró al expresidente Funes, otros exfiscales y varias personas particulares. Dicho caso fue armado con el testimonio de personas con criterio de oportunidad, quienes, tras la salida de Meléndez del ministerio público, se retractaron y denunciaron que el exfiscal, junto a otros agentes fiscales, los coaccionó y obligó a que acusaran falsamente a los involucrados.

Seis empleados de la FGR, entre fiscales y trabajadores administrativos, denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que recibieron amenazas y torturas para obligarlos a inculpar a los procesados, con el único fin de que ese caso fuera suficiente para reelegirse en el cargo de fiscal general, situación que no sucedió.

“El exfiscal Douglas Meléndez todos los día daba conferencias de prensa, mandaba tweets y estaba activo en todos los centros de pensamiento y cuerpo diplomático. Ahora con el destape jurídico y graves señalamientos y denuncias penales en su contra ha quedado demostrado en resoluciones internacionales, que todo lo fabricaba por encargo”, han denunciado abogados.

“Justamente así lo denunció también el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ya que en su momento señaló a Meléndez de también proteger a los políticos por negociar con pandillas, como en el caso de Ernesto Muyshondt, que pese a tener acceso a las pruebas decidió no procesarlo en su momento”, acotó.

