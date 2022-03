TESTIMONIO | Conductor de Uber pensó que un viaje a Tonacatepeque sería su último día con vida

Un conductor de la aplicación Uber compartió un audio en redes sociales en el que relató cómo dos pandilleros en motocicletas lo interceptaron y lo bajaron del vehículo a interrogarlo y pedirle el DUI.

Inició su relato detallando que fue a traer a un cliente al municipio de Tonacatepeque a eso de las 8:30 de la mañana del sábado y después lo fue a dejar al mediodía.

Saliendo de Tonacatepeque le dieron persecución dos sujetos en una motocicleta verde y otra negra.

«Me alcanzaron en la bajada de la ‘Cuestona’, me atravesaron una motocicleta adelante y otra atrás y se bajaron dos jóvenes. Yo les dije que había llegado a recoger a unos familiares para trasladarlos a Lourdes», relató el conductor de Uber.

«A mí me bajaron del carro, me pusieron de rodillas y tomaron fotos de mi rostro y las placas del carro. Según pensé estaban armados. Me dijeron que les diera el DUI y me insistieron que se los entregara.

«Si les daba el DUI aunque no me crean me hubieran matado», agregó, ya que cree que donde él reside hay una pandilla contraria a la de ese sector.

«Ellos me dijeron que ya me tenían ubicado porque estaba llegando muy seguido a Tonacatepeque, lo cual es cierto porque había ido con viajes. Los sujetos hablaron a los pandilleros de ahí, que son MS, y me dijeron que no me moviera del lugar que ya iban a regresar y que después iban a ver qué hacían conmigo».

Pasó encima de la motocicleta que tenía de frente

Mientras esperaba, el conductor pensó que iban a llegar a interrogarlo y después lo matarían.

«Me subí al carro y le pasé con el carro encima a la motocicleta que tenía enfrente y me fui de ese sector», explicó.

«Yo que aquí me he criado ya no tengo ganas de regresar… Dios es grande y estoy relatando esto y les digo: Está yuca Tonacatepeque, no se vayan a meter ahí compañeros», advirtió casi llorando a sus otros compañeros de Uber.

«Me pararon personas que yo no conocía y sí estaban manchadas (tatuadas), pero gracias a Dios no andaban armados porque no estuviera relatando los sucedido», concluyó.

Por: El Salvador Times.

Lea Nota Original Acá.