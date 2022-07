VIDEO VIRAL | Presuntas estudiantes del Instituto Nacional Thomas Jefferson protagonizan bochornosa pelea callejera

Hoy se cumple un año desde que la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, presentó al anteproyecto de Ley Nacer con Cariño para un Parto Respetado y un Cuidado Cariñoso y Sensible para el Recién Nacido.

Dando así inicio a la transformación en la atención materno-infantil en El Salvador con una normativa que pone en el centro de sus acciones a la mamá, su bebé y su familia. La ley fue aprobada en agosto de 2021. Y aunque solo han pasado seis meses desde su entrada en vigencia (febrero 2022) ya ha dado importantes resultados:

En el año 2021, las principales causas de muerte maternas estuvieron vinculadas a causas directas a hemorragias, infecciones, preeclampsia y eclampsia. Hasta junio de 2022, la tendencia indica que las principales causas han sido indirectas como apendicitis y tumores malignos (62.9 por 100 mil nacidos vivos en 2021 – 18.3 por 100 mil nacidos vivos a junio de 2022).

La tendencia a junio de las muertes neonatales indica que han disminuido. El 2021 cerró con un promedio de 5.6 y este año la tendencia es de 5.05. El Salvador es uno de los países con los índices más bajos de la región centroamericana.

El 89% de los recién nacidos durante este periodo inició la lactancia materna durante la primera hora de vida.

La satisfacción de las madres y sus familias, así como los comentarios positivos por la atención materno-infantil pasó de 20% en 2021 a un 93% en 2022, aumentando un 70%.

Entre los principales aspectos de la ley se encuentran: una comunicación efectiva entre el personal de salud y las familias; las mamás son acompañadas por una persona de su elección durante la labor de parto y parto; el recién nacido y la madre no son separados, excepto que haya una condición que ponga en riesgo la vida de su hijo; el contacto piel con piel; el bebé inicia la lactancia durante su primera hora de vida; educación prenatal que ayuda a las familias a prepararse para el parto y la llegada de su recién nacido, entre otros.

“La Ley Nacer con Cariño es una realidad, no es un método, no es un capítulo adicional, no es un lineamiento. Es reiniciar todo el sistema de salud en atención materno-infantil. Es un nuevo enfoque en donde los protagonistas ya no solo son el hospital y el personal de salud, sino la madre, el bebé y su familia”, Primera Dama Gabriela de Bukele.

La Ley Nacer con Cariño es un proceso, un largo camino que el Gobierno de El Salvador ha emprendido para brindar a cada mamá y a cada bebé la atención de salud de calidad que merecen, con respeto y calidad, sin importar dónde sean atendidos, su condición social o económica o su lugar de residencia.