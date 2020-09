Un hombre de 61 años salió a trabajar, pero ya no regresó a su casa

Rafael Antonio Elías, de 61 años de edad, desapareció el pasado jueves 3 de septiembre cuando se dirigía hacia su trabajo en Santa Tecla, según la información proporcionada por los familiares.

Según se dijo, Elías fue visto por última vez caminando sobre la carretera Los Chorros.

“Llevamos tres días de angustia y desesperación”, expresan su esposa e hijastro.

Al mismo tiempo agregaron: “Él ha trabajado por muchos años como empacador de productos alimenticios en el municipio de Santa Tecla”.

Desde el pasado mes de marzo, que se decretó cuarentena a causa de la pandemia por COVID-19, Rafael no asistía a su trabajo por ser un hombre en riesgo debido a su edad; sin embargo, con la reapertura de la economía, debió regresar a sus labores. “Le dijeron que si no se presentaba no le iban a pagar”, dijo hijastro del desaparecido, Sergio Rodas.

Los familiares, comunicaron que la primera semana de agosto, Rafael comenzó a presentar síntomas de COVID-19. Nueve días permaneció hospitalizado en el Hospital General del Seguro Social. Consiguió recuperarse pero mostraba episodios de ansiedad y desesperación que preocuparon a su familia.

“Él tenía miedo de contagiarse otra vez”, dice Sergio, señalando que la recuperación de la enfermedad fue un proceso difícil.

A pesar del temor, Sergio comenta que la necesidad de solventar muchos gastos en casa era grande por lo que a su padrastro no le quedó otra opción que reincorporarse a su trabajo. Fue a través de una llamada telefónica a medio día, que personal de la empresa en donde trabajaba Rafael, le notificó a la familia que él no se había presentado, situación que de inmediato los alarmó.

“Llamamos por teléfono a muchos de los amigos conocidos e incluso familiares que residen fuera del municipio con la esperanza de encontrarlo; pero a pesar del esfuerzo, no estaba con ninguno de ellos”, indicó Sergio.

Los familiares aseguran que Rafael salió vestido con una camisa roja y un pantalón azul, por lo que piden a la población ayuda.

Para cualquier información se ha habilitado el siguiente número de teléfono: 7791-6047