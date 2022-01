Sensual PNC alborota las redes sociales por su pose natural

Un hombre murió arrollado este domingo en carretera Panamericana, kilómetro 109, a la altura del desvío del municipio de San Buenaventura, Usulután, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con los datos proporcionados por la autoridad, la víctima no pudo ser identificada ya que no portaba documentos personales y a la escena no llegaron familiares.

Sin embargo, se detalló que se cruzaba la calle cuando fue atropellado por una rastra.

«Es un anciano que aún no se tiene el nombre y tampoco la edad exacta. Por el momento se está investigando cómo ocurrieron los hechos, pero se tiene información que fue atropellado por una rastra», dijo una fuente policial.