Mujer que había sido deportada, murió atropellada en Morazán

En el marco del Día Universal del Niño, la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, presentó la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Crecer Juntos ante representantes de organismo internacionales y embajadores de países latinoamericanos y europeos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el evento virtual denominado GrowUp Together Leaving No Child Behind participaron el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abdullah Shahid; la Directora Ejecutiva Adjunta de Alianzas de UNICEF Nueva York, Charlotte Petri Gornitzka; el Embajador y Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea ante Naciones Unidas, Silvio Gonzato, entre otros.

En 1990, El Salvador firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, un compromiso para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes procurando su bienestar. La convención “reconoce que los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones”.

Pero es bajo el liderazgo de la Primera Dama Gabriela de Bukele que los derechos de la primera infancia se convirtieron en una política nacional que busca garantizar el pleno desarrollo cognitivo, social, emocional y físico de cada niña y niño.

“Por primera vez estamos articulando desde el Despacho a todas las instituciones del gobierno para que la primera infancia sea el centro y logremos beneficios reales. Crecer Juntos es el nombre de nuestra Política de Atención al Desarrollo Integral a la Primera Infancia que tiene el propósito de que todas las niñas y niños alcancen su máximo potencial desarrollo. Que nadie se quede atrás”, apuntó la Primera Dama durante su intervención.

La Política se compone de cuatro ejes principales que son: salud y nutrición, educación y cuidados, ambientes y entornos protectores, y la protección de derechos. Entre sus acciones prioritarias se encuentra la reciente aprobación de la Ley Nacer con Cariño que transforma atención sanitaria y pone al centro los derechos del binomio madre e hijo.

“Desde que tomamos posesión en 2019, nos hemos comprometido para trabajar por los derechos de la primera infancia; porque estamos conscientes de que si queremos ver cambios reales en el país, tenemos que empezar por el inicio: por la niñez”, Primera Dama Gabriela de Bukele. pic.twitter.com/aPVZuZSaqc — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 18, 2021

“Somos uno de los estados ratificadores de la Convención de los Derechos del Niño. Por primera vez, articulamos todas las instituciones del Gobierno para que la primera infancia sea el centro y logremos beneficios reales”, Primera Dama Gabriela de Bukele. pic.twitter.com/Xb8OZj8yOh — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 18, 2021