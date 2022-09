Sorteo en honor a ElSalvador.travel

Foto: Cortesía

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa recibiendo el respaldo a los excelentes resultados obtenidos como parte del trabajo desarrollado con la primera infancia, la niñez y la adolescencia. La Primera Dama, Gabriela de Bukele, fue nombrada nuevo miembro del Grupo Líder del Movimiento para el Fomento de la Nutrición (SUN, por sus siglas en inglés).

Este nombramiento es producto de su experiencia profesional, su trabajo y su fuerte compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de la niñez y adolescencia; se ha convertido en la primera salvadoreña en formar parte del Grupo Líder.

“En El Salvador hemos estado trabajando para hacer una ruta que no existía antes, pero que era muy necesaria para escalar la nutrición. Antes en El Salvador no se priorizaba la nutrición. Y no me refiero a esto como un tema a nivel social, sino como país, como Estado. Ahora sí lo estamos haciendo y nos complace poder afirmarlo”, expresó la Primera Dama, durante su intervención en la primera reunión de la junta 2022-2024.

El SUN es una plataforma global de colaboración orientada a reducir todas las formas de malnutrición en niños con énfasis en los primeros 1,000 días de vida. Actualmente está integrada por 65 países, de los cuales siete son de Latinoamérica, para hacer realidad la visión de un mundo sin hambre ni desnutrición.

Los miembros del Grupo Líder desempeñan un papel clave dentro del movimiento en la búsqueda de soluciones para lograr este objetivo. Además, deben inspirar para realizar las transformaciones necesarias desde cada uno de los sectores que conforman los países, convocando a otros y generando cambios sostenibles sin dejar a nadie atrás.

“Nuestro compromiso este día es continuar el fortalecimiento y la sostenibilidad de entornos sólidos para contar con políticas públicas que permitan alinear las acciones desde todos los sectores. Esto con el propósito de eliminar todas las formas de desnutrición”, añadió la Primera Dama.

Este miércoles se desarrolló en Nueva York la primera reunión de la Junta 2022-2024 con los nuevos líderes globales. Entre los funcionarios y empresarios de alto nivel, como la Primera Dama Gabriela de Bukele, se encuentran: Catherine M. Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF y presidenta de la Junta, Estados Unidos; Ingir Ashing, CEO de Save the Children International, Suecia; y Josefa Leonel Correia, comisionada de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión de la Unión Africana, Angola, entre otros.

El Salvador ha logrado notables avances en materia de atención a la primera infancia y en el combate de la desnutrición en conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos méritos han sido posibles gracias al trabajo de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, mediante la implementación de políticas públicas y programas que garantizan el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, desde la Primera Infancia.