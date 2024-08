Presidente Nayib Bukele destaca las bellezas, mejoras y desarrollo de Surf City

El presidente de la república, Nayib Bukele, destacó las bellezas, mejoras y desarrollo que ha significado la zona turística de Surf City, en La Libertad Costa. Un espacio lleno de bellezas naturas que ha cautivado a turistas nacionales, pero que también, ha posicionado internacionalmente a El Salvador como uno de los mejores lugares para vacacionar a nivel mundial.

El mandatario destacó los trabajos que realizaron y el beneficio que ha generado la construcción del Bypass de 6.5 kilómetros, convirtiéndolo en una carretera moderna, limpia, segura y, sobre todo, que representó un alivio para el flujo de turistas que buscan llegar a las playas de La Libertad Costa.

Bukele enfatizó en la importancia que las playas de Surf City tienen a nivel mundial, las cuales han servido como sede internacional de diferentes competiciones de surf, donde los mejores atletas del mundo han pisado sueño salvadoreño para competir en cada torneo.

.@surfcity is getting an upgrade 🚧

Mejoras en @surfcity 🚧 pic.twitter.com/0cmQFaCp7t

— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 29, 2024