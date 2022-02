Presidente Bukele oficializa el inicio de la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador

Este 3 de febrero, el Presidente de la República, Nayib Bukele, hizo oficial, el inicio de la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), espacio que no solo albergará el patrimonio bibliográfico del país, sino que será un centro de cultura integral para la juventud.

La nueva Biblioteca Nacional tendrá una inversión de $54 millones, donados por la República Popular China, como parte de una serie de proyectos de asistencia no reembolsable.

“Va a ser completamente pagada por el gobierno de la República Popular China, no habrá contrapartida del Gobierno salvadoreño, nuestro interés fue puesto en la inversión de cultura, educación, conocimiento, en saber y aprendizaje porque era algo triste tener una biblioteca nacional como la que había antes”, afirmó el mandatario salvadoreño.

De igual manera, explicó que las antiguas instalaciones de la biblioteca se encontraban en una situación deplorable, ya que se ponía en riesgo el archivo nacional de la nación, que se perdía en cada invierno, debido al desinterés de los gobiernos anteriores por la educación y la cultura del país.

“Un país que no tenía ningún respeto por su cultura, ningún respeto por su cultura, ningún respeto por nada; eran gobiernos que solo se dedicaron a saquear y destruir nuestro patrimonio cultural. Nosotros no estamos destruyendo patrimonio cultural, estamos destruyendo un edificio inhabitable que no servía para nada, para salvar nuestro patrimonio cultural, salvar a nuestra juventud e invertir en cultura, conocimiento, saber y aprendizaje”, enfatizó el jefe de Estado.

La nueva Biblioteca Nacional también albergará el Patrimonio Documental, a través del Archivo General de la Nación (AGN); y contará con varias áreas adicionales como: salas de área lúdica, un auditorio para más de 350 personas, un restaurante, áreas para investigadores, terraza, sala braille, sala de proyección para 200 personas con tecnología de última generación.

El área de construcción total supera los 23,764 metros cuadrados, de los cuales, 19,498.49 metros cuadrados corresponden al área de construcción total sobre el suelo, y un área de construcción total subterránea de 4,261.01 metros cuadrados.

A través del novedoso diseño se garantizará mejores ambientes para los usuarios, con espacios climatizados, seguros y amplios, para el desarrollo de las actividades de lectura, investigación, eventos y áreas lúdicas donde niños y jóvenes encuentren y realicen talleres y dinámicas acordes a sus edades. El Presidente Bukele enfatizó que las instalaciones de la nueva Biblioteca Nacional estarán a disposición de los salvadoreños las 24 horas del día, como un complemento a su formación profesional.

La embajadora de la República Popular China, Ou Jianhong, recordó el significado del 3 de febrero para los salvadoreños, cuando se abrió un nuevo capítulo en la historia del país, con la elección del Presidente Bukele; además, enfatizó que en esta fecha significativa se inicia con la construcción de la megaobra de la Biblioteca Nacional de El Salvador.

“En los últimos tres años crece el establecimiento de relaciones diplomáticas, los lazos bilaterales se han desarrollado de manera constante y la cooperación en diversos campos ha avanzado constantemente. Una vez construida la BINAES, mejorará la infraestructura cultural y educativa del país, enriquecerá la vida cultural del pueblo, promoverá los intercambios culturales entre los dos países y se convertirá en un nuevo monumento de cooperación mutuamente beneficiosa entre China y El Salvador”, comentó la representante diplomática.

El Gobierno del Presidente Bukele ha iniciado el camino por la transformación de El Salvador, con una Biblioteca Nacional que será segura, novedosa, innovadora e inclusiva, acorde a la actualidad. “Está claro de dónde venimos, está claro dónde estamos y está claro hacia dónde vamos. Pero esto no es sólo un eslogan, porque en educación vamos por el 100%”, dijo el mandatario.