Policía pone bajo arresto a temidos delincuentes que amedrantaba a sus víctimas en La Libertad

Con la colaboración de al menos 60 miembros del Cuerpo de Bomberos, la división de Medio Ambiente de la PNC, la Fuerza Armada, guardarecursos del Ministerio de Medio Ambiente y voluntarios que se activaron con la alerta comunitaria, se logró controlar un segundo incendio en el Complejo San Marcelino, compartido por los departamentos de Santa Ana y Sonsonate.

Este es el segundo incendio que se reporta en esta área protegida desde que inició la época verano. El primer siniestro se registró en el cerro El Chino, del Área Natural Protegida (ANP) San Isidro, que integra el Complejo San Marcelino. El 75 % del cerro El Chino fue consumido por el incendio forestal, informó el Ministerio de Medio y Recursos Naturales (MARN).

El fuego inició el pasado 18 de febrero y pudo ser contenido por la pronta reacción de los equipos, sin embargo, se reactivó ayer y según el último informe del MARN, suman un aproximado de 40 hectáreas quemadas, que representa el 10 % de esa ANP.

De acuerdo con dicha cartera de Estado, las condiciones del terreno complicaron la movilidad de todos los colaboradores, así como el traslado de agua y herramientas para combatir las llamas.

También los fuertes vientos dificultaron las tareas, pero la oportuna reacción de todas las instituciones involucradas logró que esta mañana el siniestro fuera controlado en toda el área.

El Complejo San Marcelino es la segunda zona hídrica más grande del país y una de las más afectadas por el fuego. Medio Ambiente también informó que hasta el momento solo se registran daños de especies arbóreas más no de fauna.

Las autoridades pidieron a población poner en práctica algunas precauciones para evitar incendios forestales, entre ellas, no quemar maleza, no tirar colillas de cigarro, no quemar basura y no hacer fogatas.