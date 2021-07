Paso de una onda tropical generará lluvias en algunos sectores del país este jueves

El presidente Nayib Bukele, anunció sobre la solicitud que ha enviado al Consejo del Salario Mínimo con el objetivo de incrementar un 20% el salario mínimo de los salvadoreños.

«Esta mañana he enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños, si bien esto dependerá del sector gubernamental, el sector empresarial y el sector de los trabajadores, he solicitado que se incremente un 20%», anunció Nayib Bukele desde sus redes sociales.

El mandatario salvadoreño también especificó en tan importante mensaje que dicho porcentaje debería entrar en vigencia a partir de agosto.



«Este incremento debería ser efectivo a partir de agosto para que pueda lidiar el bolsillo de los salvadoreños más vulnerables que en gran cantidad son los que residen y viven con el salario mínimo», explicó Bukele.

De igual forma, el presidente anunció sobre una nueva distribución de alimentos a través del PES en todo el territorio nacional a partir de la próxima semana.

«No a todos beneficiará este aumento ya que hay algunos que no están en el sector formal o hay otros que no tienen empleo, o hay otros que ganan más que el salario mínimo. Es por eso que he ordenado también que a partir de la próxima semana se haga otra entrega del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para todos los hogares salvadoreños», anunció Nayib Bukele.

Asimismo, Nayib Bukele informó sobre un subsidio especial ante el aumento del salario mínimo durante un año a micro, pequeñas y medianas empresas.

«Algunos pudieran afectar que este aumento podría afectar a la micro, pequeña y mediana empresa, es por eso, que vamos a tomar una parte del fideicomiso de Bandesal para financiar el aumento de las empresas micro, pequeñas y medianas durante un año», pronunció Bukele.

El mandatario salvadoreño también explicó de qué manera la micro, pequeña y mediana empresa podría adquirir dicho subsidio.

«Si usted es propietario de una micro, pequeña y mediana empresa formal y tiene que hacer este aumento del salario mínimo del 20% a sus trabajadores, no tienen que trasladar el costo a sus cliente, ni tampoco que despedir a nadie, simplemente que llenar el formulario y demostrar que estaba pagando el salario mínimo actual, demostrar que ahora paga el salario mínimo incrementado y el Gobierno le devolverá a manera de un subsidio no reembolsable la cantidad que aumentó en salario de su empresa durante 12 meses, durante un año», reiteró.

Con esta acciones el Gobierno de El Salvador espera impulsar más el crecimiento de la economía en el país. «De esta manera, con este aumento al salario mínimo no solo vamos a beneficiar a las decenas de miles de familias que van a recibir el aumento, sino que vamos hacer crecer la economía», recalcó Nayib Bukele.