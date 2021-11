Pandillero muere en enfrentamiento armado con policías en San Miguel

La nueva ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial garantizará que las personas con discapacidad y los adultos mayores solo paguen el 50 % del valor del pasaje en los buses y microbuses del sistema público de pasajeros.



La nueva normativa —que sustituirá a la ley vigente desde 1995— está en estudio en la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa.



El presidente de la comisión y diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón, explicó a «Diario El Salvador» que se reunieron con los empresarios del transporte y se mostraron a favor de que este segmento de la población pague medio pasaje, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.



El costo de esa reducción lo asumirá el empresariado del transporte público y no será subsidiado por el Gobierno. Además, se comprometieron a adecuar la infraestructura de los buses y microbuses para facilitar el ingreso, el desplazamiento y la estancia de los adultos mayores y de las personas con discapacidad a las unidades.



«Los adultos mayores y personas con discapacidad prácticamente se desplazan para ir a una consulta, para ir a un control médico. Con la mayoría [de los empresarios] que hemos tenido acercamientos, con los que hemos ido trabajando han dicho que están en la total disposición de modernizar el transporte y quieren trabajar de la mano con la visión del presidente [Nayib Bukele] y de la Asamblea», anunció el presidente de la comisión.



De acuerdo con el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd), en El Salvador había —hasta 2015— 410,798 personas con discapacidad, con edades entre 25 y 64 años.



La propuesta para pagar medio pasaje fue presentada por el Conaipd, el Consejo Nacional del Adulto Mayor y los usuarios durante la fase de consultas públicas que la comisión de obras públicas llevó a cabo para construir el nuevo cuerpo normativo.



En esas consultas también participaron la Dirección de Transporte Terrestre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Policía Nacional Civil (PNC), alcaldes de todo el país y organizaciones no gubernamentales.



En esos foros públicos, tres fueron las principales quejas de la población salvadoreña en contra del transporte público de pasajeros.



«Las quejas se basan en tres cosas: primero, que las unidades que prestan el servicio no están acordes a las necesidades, algunas son viejas, los asientos están dañados. La población lo que quiere es que se modernice. Lo segundo, es el trato al usuario; y lo tercero, es que no se respetan las señales de tránsito», relató el presidente de la comisión.

REGISTRO DE CONCESIONES

Aparte de la reducción de la tarifa, la comisión de obras públicas ha propuesto que la nueva ley contemple la creación de un registro con el historial de las concesiones y de los traspasos de cada unidad del transporte colectivo.



El historial será administrado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte (VMT) y servirá para tener un registro actualizado del estado de las unidades.