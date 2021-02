Obras de mitigación tempranas en comunidad Las Palmas salvarán miles de vidas durante época lluviosa

Las iglesias Católicas en El Salvador han acatado los protocolos de bioseguridad establecidos por el Vaticano, con el objetivo de colaborar para que no haya más contagios por la COVID-19, especialmente durante este tiempo que inician las celebraciones por la Cuaresma.

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Calle Real, Cabañas y San Laureano.

Los cambios, establecidos por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, encargada de la mayoría de los asuntos relacionados con la liturgia de los templos católicos en el mundo, mandatan que, por la pandemia, el acto de la señalización con la ceniza será distinto este año.

Comúnmente, los Sacerdotes hacen la señal de la cruz en la frente, con ceniza húmeda, pero ahora la harán con ceniza seca. Una vez que el sacerdote haga la oración y bendiga la ceniza para toda la comunidad, se lavará las manos, colocará bien su mascarilla para proteger la nariz y la boca, se acercará a los fieles, tomará la ceniza y la dejará caer en la coronilla de la cabeza de las personas, sin decir nada.

Otra manera para llevar a cabo el rito será que el Sacerdote, manteniendo la sana distancia, podrá acercarse a las personas que estén de pie para imponer la ceniza.

Por otra parte y de acuerdo con el protocolo solicitado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se deberá dar la hostia en la boca, sino en la mano, como una de las principales medidas de bioseguridad. Para este momento, los feligreses que decidan participar en la comunión no harán fila; en esta ocasión, el sacerdote, cuando esté listo, avisará a quienes deseen comulgar para que permanezcan de pie para la desinfección de manos, y los que no van a comulgar deberán sentarse.