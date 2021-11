Motociclista termina gravemente lesionado al accidentarse en La Unión

El ministro de Salud, Francisco Alabi, detalló que el 70 % de la población salvadoreña está completamente vacunada contra la COVID-19, lo que demuestra el progreso de la estrategia de vacunación en el país.

«En este momento estamos alcanzando el 70 % de la población inmunizada; sin embargo, existe todavía un 30 % de la población que todavía no han recibido la dosis de la vacuna. Es importante comprender que este grupo sigue teniendo posibilidades de complicaciones y efectos negativos», señaló Alabi.

El funcionario destacó que el proceso de vacunación avanza cada día, y las diferentes modalidades implementadas a escala nacional dinamizan la estrategia y permiten alcanzar una mayor cobertura.

«Es muy importante seguir avanzando en la estrategia de vacunación. Es por eso que la vacunación casa por casa es fundamental, porque es la que llega hasta el último rincón del país y la que nos permite llevar la información oportuna hasta la persona», subrayó el titular de Salud.

El ministro Alabi señaló que todas las vacunas son efectivas contra las variantes de la COVID-19, por lo que la población debe tener la tranquilidad de aplicarse la primera vacuna que esté disponible, de manera que el riesgo de tener complicaciones de salud a causa del virus disminuya.

«La característica de la vacunación de virus inactivo es que llevan un segmento del virus, por evidencia, tendrían mayor facilidad de generar defensas en todos los componentes del virus; a excepción de otras vacunas que utilizan fracciones del virus. En ese sentido, darle tranquilidad que una gran parte de las vacunas tienen efectos eficientes contra las diferentes variantes», dijo.

Asimismo, reiteró el llamado a las personas a que se continúen cumpliendo todas las medidas de bioseguridad disponibles, y no creer que por estar vacunado está exento de contagiarse, ya que la vacuna protege de la enfermedad grave y muerte, mas no del contagio y la posibilidad de transmitir el virus.

«El hecho de tener la vacuna no debe servirnos para confiarnos y andar de lado a lado, porque hemos identificado que poniéndonos de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, igual nos puede dar, y si usted en ese momento está con una enfermedad crónica no controlada, definitivamente desarrollar una infección por COVID-19 no va a tener un buen pronóstico», puntualizó.