MINSAL habilita sitio web para que adultos mayores agenden cita para vacuna contra COVID-19

El ministro de salud, Francisco Alabí, informó en una conferencia que se ha habilitado un sitio web para que las personas mayores de 80 años ingresen sus datos y agenden su cita de vacunación.

Los pasos para esto incluyen entrar a la página web www.vacunacioncovid19.gob.sv donde las personas podrán registrar la cita, luego, la persona hará un autoregistro web, donde se ingresará el número de DUI y la fecha de nacimiento.

Posteriormente, se confirmarán los datos, luego se elegirá un centro de vacunación y finalmente la página web confirmará todos los datos.

#PlanDeVacunaciónCOVID19 | El ministro de @SaludSV, @FranAlabi, enfatizó que únicamente serán vacunadas las personas que agenden previamente su cita de vacunación de acuerdo con el grupo etario estipulado. pic.twitter.com/8fcTZBBgcp — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 7, 2021

El funcionario enfatizó que solo el Ministerio de Salud está autorizado para realizar las citas. “No existe ninguna otra entidad autorizada más que el ministerio de Salud, a través de los canales, para poder darles una cita y poder agendar de esa manera la cita de la vacuna”, expresó.

Además, señaló que “si un salvadoreño llega y no tiene su cita, no va a poder ser vacunado, porque esto garantiza la eficiencia del proceso, por su supuesto para que estas listas de prioridades que tanto hemos trabajado que son recomendaciones internacionales, nos permita cumplir ese objetivo de garantizar en lo que va de este año completar ese total del salvadoreños”.

Alabi también enfatizó que “si no pertenece al grupo etario en el cual este momento ha sido asignado para iniciar este proceso de vacunación de la fase dos, por favor no intente llenar el formulario, no va a poder proceder a la siguiente fase”.

#PlanDeVacunaciónCOVID19 | "Esta fase 2 consiste en la vacunación de las personas con enfermedades crónicas degenerativas no controladas y arriba de 50 años", detalló el ministro de @SaludSV, @FranAlabi. pic.twitter.com/HIMo7l228l — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 7, 2021

Francisco Alabí destacó que hasta este día, se ha vacunado a más del 90% del personal de salud, más del 80% de la Fuerza Armada, más del 92% de la Policía Nacional Civil y Bomberos de El Salvador. Y añadió que más del 90% de los docentes ya están inmunizados.

En este sentido, el presidente Nayib Bukele, también compartió en Twitter que es un porcentaje alto, tomando en cuenta que la vacuna es voluntaria.

“Al 6 de abril, hemos vacunado a: más del 90% del personal de salud, más del 80% de la Fuerza Armada, más del 92% de la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil” explicó el mandatario.