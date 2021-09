Ministerio de Salud realiza tamizaje comunitario en Santa Tecla este domingo

La Alcaldía de San Salvador sigue atendiendo las vías municipales dañadas para beneficiar a la población capitalina y bajo el plan “San Salvador sin Baches” se recarpetearon 12 cuadras de la 25 calle poniente, en los alrededores de la iglesia Don Rúa.

“Queremos llegar a cada uno de los distritos de San Salvador, donde hay bastantes zonas afectadas y la necesidad no solo de bacheo, sino de recarpeteo absoluto. Muchas de las calles en San Salvador se encuentran afectadas porque no se les dio mantenimiento en los últimos años, durante la administración anterior, y como consecuencia tenemos baches muchísimo más grandes que requieren mayor inversión”, detalló el alcalde de San Salvador, Mario Durán.



Una cuadrilla de 50 trabajadores del Departamento de Mantenimiento Vial atendió la zona y con la ayuda de maquinaria moderna aseguraron la calidad de los trabajos. Parte del equipo usado fue: retroexcavadoras, máquinas fresadoras, compactadoras, camiones de volteo y tren de precalentamiento de asfalto existente, el cual recicla el asfalto del lugar y lo reutiliza.

“Me parece excelente trabajo, esta calle no tenía baches sino hoyos. A uno que transita a diario en ellas da gusto ver que las están reparando. Pensábamos que solo las iban a bachear pero vemos que la están recarpeteando todas”, expresó Alexander Villegas, beneficiado con la intervención.



De forma simultánea, esta semana, se intervinieron durante 3 días, 240 mts2 de la calle José Martí en la colonia Escalón. Los trabajos de recarpeteo iniciaron en la 101 avenida norte y se extendieron hasta la 7ª calle poniente bis y el redondel Juan Pablo II. Asimismo, se recarpetearon las avenidas San José, Alvarado y San Lorenzo de la colonia El Refugio, en el Distrito 1.



Para la primera fase del plan “San Salvador sin Baches” se destinaron $1.5 millones y en los próximos días dará inicio la segunda etapa donde se hará otra importante inversión para restaurar la red vial de la ciudad.