Hombre muere arrollado al intentar cruzar la carretera Litoral en Usulután

Una mujer vivirá las peores fiestas de fin de año luego que supuestos «estilistas», de una reconocida sala de belleza, le destrozaran el cabello y le quemaran la piel.

«Me quemaron toda, tenía llagas en toda mi cabeza aparte del desastre que tenia en mi cabello», denuncia la mujer en las redes sociales.

La afectada mujer, cuenta su experiencia para que otras féminas no sean estafadas, engañadas y maltratadas por salones de belleza de este tipo. «Yo preguntaba y preguntaba que cuanto me iba costar el trabajo se hacían los locos, no me decían nada, me trataron tan mal», agrega.

Según la denuncia, la sala de belleza ubicada en la Residencial Altavista, quería cobrarle $95 por un tinte el cual no fue el resultado que esperaba. «Me dijeron que era 95 dólares obvio no pague nada porque yo iba dañada y quemada».

«Me di cuenta que no soy la única, hay mas chicas a las que han dañado. Quería compartir mi experiencia para que no le pase a nadie mas fue horrible tenia quemadas asta tener la piel viva», finalizo.

La afectada asegura que el incidente fue la semana del 24 de diciembre, en una sala de belleza en las cercanías del «Nopalito», en referida colonia.