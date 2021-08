Hombre muere al bajar del autobús y ser atropellado por un vehículo en el bulevar del Ejército

Un hombre falleció anoche luego de ser atropellado sobre el kilómetro 8 del Bulevar del Ejército, en el sentido que de Ilopango conduce hacia Soyapango, al oriente del departamento de San Salvador.

De acuerdo al informe policial, el hombre identificado como Saúl Alfredo Constanza Ponce, de 50 años de edad, se bajaba de un autobús cuando fue arrollado por otro automovilista.

Tras el impacto Constanza Ponce fue amputado de un pie y luego falleció a causa de las múltiples heridas que sufrió, a pesar que personal médico llegó al lugar para brindarle primeros auxilios.

Socorristas de Cruz Verde también llegaron a la escena la víctima ya había fallecido.

Autoridades de tránsito inspeccionaron la escena pero no revelaron detalles sobre la responsabilidad en el siniestro, pero no descartaron que haya sido imprudencia de Constanza Ponce, del conductor del autobús o la excesiva velocidad del automovilista particular que lo embistió.