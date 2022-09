Hombre es capturado por asesinar a un sujeto en Sonsonate tras disputa de unos terrenos

El presidente de la república, Nayib Bukele, recordó a la oposición que «prácticamente todo el pueblo salvadoreño» se encuentra a favor del régimen de excepción, tras la última encuesta publicada por la encuestadora CID Gallup.

De acuerdo con la firma, un 95 % de la población encuestada aprueba las medidas que el Ejecutivo ha tomado en materia de seguridad y combate frontal a las pandillas, específicamente, que «9 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo en que las medidas deben continuar aplicándose».

Alguien en la oposición dijo: “sí, el Régimen de Excepción es popular, no quiere decir que sea bueno”.



No señor, popular es 60%…



95% es prácticamente TODO EL PUEBLO SALVADOREÑO (tomando en cuenta que el 2% no respondió).



Ni los familiares de los pandilleros están en contra. pic.twitter.com/yrt918FYCw