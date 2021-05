Hacienda propone hacer desembolsos directos del FODES a las alcaldías, sin pasar por el ISDEM

Con el objetivo de verificar que no se tengan piezas de vehículos de dudosa procedencia, efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron un operativo sorpresa en talleres de mecánica automotriz.

Los agentes llegaron a cada uno de los establecimientos para solicitarles a sus dueños la documentación que compruebe el origen de las piezas que tienen en sus talleres.

“Verificamos que los talleres de mecánica automotriz cuenten con la documentación respectiva, a fin de evitar el comercio ilegal de piezas o repuestos provenientes de vehículos desmantelados”, indicó la PNC en twitter.

Por el momento, los agentes no han efectuado capturas relacionadas a este tipo de delitos. No obstante recomendaron a los dueños de los establecimiento no comprar o distribuir piezas automotrices si la debida documentación.

Algunos de los sectores donde mayormente se venden piezas y repuestos para vehículos son, la carretera troncal del Norte y carretera de Oro, al oriente de San Salvador.