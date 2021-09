Gobierno refuerza la estrategia de vacunación poniendo a disposición de la población 23 centros móviles en diferentes puntos del país

En sólo tres días de que entrara en vigor el decreto transitorio que condona moras y recargos por incumplimiento de pagos, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha beneficiado a más de 600 usuarios.

El decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, a petición de la autónoma, aplica para cualquier persona natural, jurídica, empresa privada y dependencia de Gobierno. Con lo que se espera abarcar unos 400 mil usuarios.

El presidente de ANDA, Rubén Alemán, reiteró esta mañana el compromiso del gobierno en favor de la población más necesitada.

“Si usted no tiene el dinero completo, no se preocupe, porque aquí puede acogerse a un plan de pago, diseñado para no afectarle su bolsillo”, manifestó Alemán.

De acuerdo con la información del funcionario, muchos usuarios no realizan el pago que corresponde, porque tienen multas que datan desde 1996. “Estamos saldando esta deuda histórica, para que los usuarios se pongan al día”, añadió.

Los usuarios que quieran acogerse al decreto tienen 6 meses para hacerlo, antes del 21 de marzo de 2022. Para lo cual se atiende en las 22 agencias comerciales en horario extendido: de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados y domingos, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; todos los días sin cerrar al mediodía.

Quienes cancelen su deuda en los primeros 60 días de vigencia del decreto, accederán a condonación del 100% de los recargos o mora; del día 61 al 90, del 80%; del 91 al 120, del 60%; y del día 121 al 180, se perdonará el 40%.

Alemán reiteró que se podrá hacer el pago total inmediato o acceder a planes de pago autorizados que no sobrepasarán los 12 meses consecutivos. También deberán cancelar una prima inicial equivalente al 10% de la deuda.

Para aplicar al beneficio, los usuarios deberán presentar su DUI, NIT y número de cuenta en la ventanilla “ANDA te escucha”, ubicada en las 22 agencias a escala nacional, las cuales estarán trabajando en horarios extendidos de lunes a domingo.