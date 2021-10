Gobierno anuncia el Programa “Oportunidades”, con el que apoyará la generación de empleos para jóvenes y personas desde los 40 años en adelante

Durante un evento religioso, un creyente tomó una fotografía al cielo y la subió a redes sociales, volviéndose viral luego de que muchos usuarios aseguraran que en ésta se apreciaba el “rostro de Dios”.

El pasado sábado, durante una procesión católica por las calles de la ciudad de Sevilla, España, una imagen de una nube capturada por uno de los asistentes ha causado revuelo en redes sociales por su parecido con un rostro humano.

La pandemia había retrasado la procesión de la imagen del Señor del Gran Poder, que se hace anualmente en las calles de Sevilla.

Este año se conmemora el 400 aniversario de la elaboración de la figura religiosa, y se tenía planificado recorrer junto a un gran número de fieles los barrios menos favorecidos de la ciudad.

Por tal razón, el 16 de octubre se llevó a cabo la procesión, donde el católico Ignacio Fernández Barrionuevo-Pereña tomó una foto al cielo, en la que se puede ver la figura de un rostro humano, a la que muchos califican como el “rostro de Dios”.

Ignacio Fernández se puso en contacto con ACI Prensa para hablar un poco sobre lo ocurrido.

“El día de la procesión me fui a las 7 de la mañana para coger sitio, porque la procesión salía a las 9 am. Llegué temprano porque me valía la pena. Cuando el Señor salió en toda la plaza, que estaba llena de gente, se hizo el silencio. Cuando el Señor pasó por donde yo estaba le hice unas fotos con el móvil, no me llevé la cámara porque me daba pereza. Después las subí a mi cuenta de Instagram y Facebook, firmadas, porque hay quienes toman las fotos sin permiso. Y después me fui al trabajo”, declaró.

Poco tiempo después de subir la imagen, uno de sus amigos lo contactó para preguntarle si había retocado la fotografía con Photoshop, a lo que él respondió que no, pues no poseía muchos conocimientos sobre el mismo.

Su colega entonces le pidió que volteara la foto, y fue allí donde comprendió la razón de su inquietud.