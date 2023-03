Fuerte accidente vial ocurrió cerca de San Rafael Cedros, carretera Panamericana

El Gobierno lanzó la Declaración Electrónica de Equipaje para Viajeros, un moderno sistema que sustituye la antigua y burocrática declaración de aduanas que obligaba a los salvadoreños y viajeros a llenar un formulario extenso en papel.

La nueva declaración electrónica fue presentada este miércoles por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker; la directora general de Aduanas, Samadhy Martínez; junto a otros funcionarios y representantes de aerolíneas.

El nuevo sistema permitirá que los datos de los pasaportes puedan alimentar de manera transparente los Sistemas de Gestión de Riesgo, crear perfiles de riesgo y ser más eficaces en la selectividad de viajeros. Con la declaración electrónica, el promedio de tiempo se reducirá de 8 minutos a 20 segundos para los pasajeros.

“A partir del 1 de marzo de 2023 no se solicitará más esta declaración a aquellos pasajeros que no traigan nada que declarar. Tendremos dos entradas al país: una para aquellas personas que tengan mencancías u objetos por declarar y una para aquellos que no tienen nada que declarar a la aduana”, explicó el ministro Zelaya.

La declaración electrónica se apoyará con los tres escáneres hi-scan que tiene la aduana en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Así se evitarán procesos lentos y tediosos debido a la eliminación física de la declaración del viajero, y se mantendrá la rigurosidad en la revisión de maletas.

Actualmente, 14 aerolíneas tienen vuelos hacia El Salvador. El nuevo sistema de declaración electrónica beneficiará a más de 3 millones de viajeros que visitarán el país en el 2023, según las proyecciones que indican que se mantendrá el aumento continuo del flujo de pasajeros comparado con años anteriores.

“Con la implementación de la Declaración Electrónica de Equipaje para Viajeros, se beneficará a todos aquellos que visitan el país a través de nuestro aeropuerto y se les brindará un sistema ágil, fácil e innovador”, consideró el titular de CEPA, que destacó la eliminación del papel en este proceso.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...