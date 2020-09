FOTOS | Policía captura a cinco personas que habrían intentado asesinar al Ministro de Trabajo, Rolando Castro

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, denunció por la tarde el miércoles haber sido víctima de un intento de asesinato por parte de un grupo de sujetos que ya fueron capturados por la Policía Nacional Civil, y que serían empleados de la alcaldía capitalina, según la investigación preliminar.

Se trata de cuatro hombres y una mujer identificados como René David Merlos Grande alias «la zorra», Willian Vladimir Mendoza Vivas, José David Menjivar Rivera, Welman Salomón Reyes Gonzáles y Zoila Gabriela Beltrán Lopez.

Los sospechosos portaban identificación como empleados de la alcaldía municipal de San Salvador.

Castro no dudó en señalar al alcalde Ernesto Muyshondt estar detrás de la persecución montada en su contra, así como mencionó a personas allegadas al edil. «Carlos Montes, fallaron, los criminales que enviaron tras mi persona, la Policía los acaba de capturar, conmigo NO les funcionó el asesinato», dijo Castro en su cuenta de Twitter.

«Mandaron avanzada de delincuentes para conocer ¿en qué vehículo me traslado? ¿cuántos de seguridad me acompañan? ¿si el vehículo es blindado o no? ¿a qué horas ingreso al Ministerio? ¿a qué horas salgo? les informo crimínales de corbata, Alcalde, Chino Suriano», agregó el ministro.

Castro además recordó que el delito aún está en flagrancia y que en el periodo de 24 horas se puede capturar a los autores intelectuales a quienes llamó «delincuentes con o sin corbata».

