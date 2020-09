Fiscalía entrega a Asamblea Legislativa solicitud de antejuicio contra el diputado Arturo Magaña, por homicidio culposo

Fiscales acudieron, la tarde de este miércoles, a la Asamblea Legislativa para solicitar se le retire el fuero al diputado del partido ARENA, Arturo Magaña, para que sea juzgado por el delito de homicidio culposo.

“Hemos presentado la solicitud de antejuicio para quitarle el fuero al diputado Arturo Simeón Magaña por el delito de homicidio culposo en una persona que le acompañaba en un accidente de tránsito hace aproximadamente una semana”, expresó uno de los fiscales.

Aunque el fiscal general Raúl Melara aseguró el martes que el legislador ya concilió con la familia de la víctima.

Además, el fiscal del caso señaló a la juez primero de paz Ahuachapán y a la PNC de no colaborar a la investigación, ya que la funcionaria negó la extracción de fluidos para el examen toxicológico y la PNC no hizo la recolección de los elementos de la escena del accidente. El funcionario fiscal sostuvo que el fuero no impedía realizar las diligencias.

Magaña es acusado de causar un accidente de tránsito en la esquina de la 79a. avenida Norte y 9a. calle Poniente de la colonia Escalón, en San Salvador, donde falleció Francisco Moya, acompañante del legislador.

De acuerdo con el reporte, el joven Moya murió en el hospital Rosales de San Salvador; por su parte, el diputado Magaña viajó por sus propios medios hasta Ahuachapán para internarse en un hospital privado.