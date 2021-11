Este es el pronóstico del clima para este sábado en El Salvador

Tomado de La Noticia SV

SAN SALVADOR.- “El señor Héctor Silva es una de las personas que sale vinculada y sale mencionada como receptor del dinero de la partida secreta”, expresó años atrás el exfiscal Raúl Melara.

Héctor Silva Ávalos, figura entre los políticos y exfuncionarios que recibieron miles de dólares en efectivo provenientes de la partida secreta de la Presidencia, en concepto de sobresueldos.

Revista Factum en pasadas publicaciones afirmó que obtuvo ocho copias de recibos por pagos en efectivo emitidos desde la Secretaría Privada de la Presidencia a nombre de Silva Ávalos. Estos ocho recibos suman 38,140 dólares. Ávalos reconoció su firma o su letra en tres de estas ocho copias, y en otros, aunque no confirmó su autenticidad, aceptó que las sumas de dinero escritas en ellos correspondían a pagos acordados por sus servicios como “asesor de comunicación política” para la Presidencia.

Este cargo de asesor, según explicó, fue un acuerdo informal, es decir, sin contrato de por medio, solicitado verbalmente por el entonces presidente Funes para que trabajara al servicio del asesor político argentino Luis Verdi, el propagandista que acompañó a Funes durante su campaña y durante su presidencia. Silva Ávalos realizaría estas asesorías al mismo tiempo que mantenía un contrato por servicios en el exterior. Este contrato informal le permitió recibir pagos hasta por 12,000 dólares en un mes.

Estos recibos formaron parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en el caso de corrupción “Saqueo Público”.

Silva Ávalos fue ministro consejero, primero, y posteriormente ministro plenipotenciario en la Embajada de El Salvador en Washington D.C. entre noviembre de 2009 y agosto de 2012. Los recibos de los cuales Revista Factum obtuvo copia fueron emitidos entre mayo de 2011 y enero de 2012. De estos, cuatro calzan fechas en que Silva Ávalos gozaba simultáneamente de su salario como diplomático y otros cuatro fueron emitidos en un periodo en que Silva Ávalos había solicitado permiso sin goce de sueldo. Sin embargo, los pagos que fueron emitidos mientras se le suspendió su salario oficial duplicaban al que le correspondía por ley.

Silva Ávalos aseguró además que mientras fue diplomático y “asesor” de la Presidencia realizó varias misiones secretas o de carácter “oficioso” que no puede revelar por las cuales también recibía pagos en efectivo que a veces respaldaba con recibos simples similares a los que le fueron mostrados por este medio. Esto implica una admisión tácita de que algunos de esos pagos ocurrieron también simultáneamente al pago de su salario oficial en Relaciones Exteriores. Aunque no ahondó en detalles, también reconoció que durante su gestión fue promovido para ser jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), pero aseguró que esa propuesta no avanzó.

De momento, se desconoce si Héctor Silva Avalos será citado a la Comisión Especial de Sobresueldos de la Asamblea Legislativa.