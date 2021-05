”Estamos esperando el oficio para activar la difusión roja de Norman Quijano”: ministro Villatoro

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que el ex diputado Norman Quijano salió del país por la frontera El Amatillo con rumbo a Honduras y que están en trámites para activar su búsqueda a nivel internacional.

“Estamos esperando el oficio de INTERPOL, por parte del juez, para activar la difusión roja”. Así lo expresó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, al referirse de una posible extradición del diputado electo para el PARLACEN, Norman Quijano.

Cuando Norman Quijano salió del país por la frontera El Amatillo con rumbo a Honduras no había orden de detención, por lo que no se procedió con su captura. No obstante, como Gobierno de El Salvador, cuentan con un sistema en las fronteras para determinar a dónde salen los exfuncionarios que abandonan el país, aclaró.

“La extradición de Guzmán Berdugo demuestra y confirma que los mecanismos de búsqueda internacional de prófugos funcionan”, aseguró el titular de Justicia y Seguridad Pública. El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó el 6 de mayo pasado que Quijano estuviera en detención provisional por el delito de fraude electoral; además, el exalcalde de San Salvador enfrenta un cargo por agrupaciones ilícitas.

Uno de los fiscales del caso explicó que dicha detención provisional mientras dure el proceso judicial implica que la justicia salvadoreña aplique todos los instrumentos legales que tenga la justicia salvadoreña para hacerlo comparecer al proceso. “Creemos que los arraigos que ha presentado no son suficientes, máxime cuando tenemos una salida, horas antes del país de que terminara su mandato como diputado”, agregó.